Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов продлен до 7 января. Он распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным опубликовано на сайте правительства. Мораторий вступит в силу 7 октября. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября.
2020-10-03T05:06:02+03:00
2020-10-03T05:06:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 03 октября 2020
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