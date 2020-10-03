Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов продлен до 7 января. Он распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным опубликовано на сайте правительства. Мораторий вступит в силу 7 октября. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября.