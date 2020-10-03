В Степанакерте утверждают, что потери азербайджанской армии в ходе боев в Карабахе превышают 3 тысячи. Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза ничего не делается, написал в Фейсбуке пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны

конфликта незамедлительно объявить гуманитарное перемирие для вывоза тел.

Ранее единый информационный центр при правительстве Армении сообщил о гибели одного и ранении четырех человек при ракетной атаке ВС Азербайджана на Степанакерт.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.