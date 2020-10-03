Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк планируется 24 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

В августе Роскосмос сообщил, что на космодроме началась подготовка к летным испытаниям «Ангары».