Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье. В своей телеграмме он выразил сочувствие и уверенность в том, что Трамп «обязательно поправится».

Накануне Трамп сообщил о положительном тесте на ковид у него и его жены. По данным пресс-службы 74-летнего главы государства ближайшие дни он проведет в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Оттуда он продолжит работать. Перед отлетом Трамп написал в твиттере, что у него и первой леди все хорошо.