Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Владимира Путина за поставку вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и граждан страны за поставку вакцины против коронавируса. В своем твиттере он отметил, что Венесуэла стала первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этого препарата. Первая партия российской вакцины прибыла в Венесуэлу в пятницу. Ранее власти Венесуэлы говорили о намерении начать массовое производство «Спутника V» на территории страны после того, как в России завершится третья фаза испытания препарата.
2020-10-03T04:06:57+03:00
2020-10-03T04:06:57+03:00
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04:06, 03 октября 2020
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