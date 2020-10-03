Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Владимира Путина за поставку вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и граждан страны за поставку вакцины против коронавируса. В своем твиттере он отметил, что Венесуэла стала первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этого препарата. Первая партия российской вакцины прибыла в Венесуэлу в пятницу. Ранее власти Венесуэлы говорили о намерении начать массовое производство «Спутника V» на территории страны после того, как в России завершится третья фаза испытания препарата.