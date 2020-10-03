Вице-премьер Юрий Трутнев поручил выяснить причину массовой гибели морских животных на Камчатке. В ситуации будут разбираться правительство края, местное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда. Ранее местные жители пожаловались на раздражение после купания в районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, а также опубликовали фото и видео мертвых морских животных на берегу.