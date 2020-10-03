В Нижнем Новгороде прошло стихийное шествие памяти журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания МВД. В акции участвовали порядка 60 человек. Они несли мобильные телефоны с зажженными фонариками и скандировали «Россия без Путина», «Россия будет свободной», «Государство убивает», «Ира — жертва режима» и «Нет политическим репрессиям», передает интернет-портал МБХ-медиа. Полиция не вмешивалась.

Профсоюз журналистов на своей странице в Фейсбуке потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства главного редактора KozaPress.

Провести провести проверку в связи со случившемся попросил генерального прокурора Игоря Краснова и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В качестве основания он назвал предсмертную запись Славиной, в которой она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.