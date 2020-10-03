В Великобритании разбился гонщик и мультимиллионер Зеф Айзенберг, основатель компании Maximuscle. Авария произошла на том же заброшенном аэродроме, где он чуть не погиб четыре года назад, сообщает Motorsport.uk. За последние десять Айзенберг установил более 70 различных рекордов скорости в Королевстве и мире, некоторые из них попали в Книгу рекордов Гиннесса. Ему было 47 лет.