Киев намерен присоединиться к санкциям Евросоюза против официальных лиц Белоруссии. Об этом заявил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, сообщает украинская служба «Би-би-си». При этом он отметил, что хочет посмотреть на окончательное юридическое решение.

Санкции ЕС касаются 40 белорусских чиновников, которые, по мнению европейского союза, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президент Александр Лукашенко в черный список не вошел. Минск в качестве ответной меры принял санкции против ЕС. Москва автоматически к ним присоединилась.