И. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер отправится сегодня с визитом в Турцию. Одной из тем станет ситуация на Кавказе, сообщила пресс-служба Госдепа. Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Там начались активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти сообщения опровергает и сообщает в том числе об обстрелах территории Армении.