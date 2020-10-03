И. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер отправится сегодня с визитом в Турцию. Одной из тем станет ситуация на Кавказе, сообщила пресс-служба Госдепа. Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Там начались активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти сообщения опровергает и сообщает в том числе об обстрелах территории Армении.
2020-10-03T03:09:55+03:00
2020-10-03T03:09:55+03:00
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03:09, 03 октября 2020
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