Власти Москвы пока не собираются закрывать непродовольственные магазины из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что власти продолжают следить за соблюдением требования носить средства защиты. За нарушения в общей сложности было выписано более 15 тысяч административных штрафов.

Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается с конца сентября. За последние сутки выявлено свыше 2700 новых случаев заражения. Сегодня оперативный штаб сообщил о максимальном с середины июля количестве ковид-смертей – 32. Накануне мэр Сергей Собянин оценил ситуацию в городе как почти «на грани критичной». Власти потребовали от работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.