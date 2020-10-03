Синоптики предупреждают о предстоящем ухудшении погоды в столичном регионе

Синоптики предупреждают о грядущем похолодании в столичном регионе. Бабье лето, скорее всего, продлится лишь до понедельника. Затем в Москве ожидаются только «волны потепления», сказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, температура воздуха в течение недели будет превышать норму на 3-4 градуса. Однако уже придут дожди.