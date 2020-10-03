Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на следующий год. «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет в прокат 2 апреля — на год позже, чем планировалось изначально. Об этом сообщается в официальном Twitter бондианы. В марте выход в прокат очередного об агенте 007 отложили на ноябрь из-за пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров.
2020-10-03T02:19:51+03:00
2020-10-03T02:19:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719039-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:19, 03 октября 2020
Загрузка комментариев...