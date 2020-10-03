Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, осужденному на 23 года за изнасилования, предъявили новые обвинения

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, осужденному на 23 года за сексуальные домогательства и изнасилования, предъявили новые обвинения. Как сообщает Reuters со ссылкой на окружного прокурора Лос-Анджелеса, они касаются шести эпизодов более чем десятилетней давности. Как пишет Los Angeles Times, речь идет о преступлениях сексуального характера в отношении двух женщин. Если Вайнштейна признают виновным, срок его тюремного заключения может вырасти до 140 лет
2020-10-03T02:18:59+03:00
2020-10-03T02:18:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:18, 03 октября 2020
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