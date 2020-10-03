Кандидат в президенты США Джозеф Байден временно воздержится от критики своего соперника на ноябрьских выборах

Кандидат в президенты США Джозеф Байден намерен временно воздержаться от критики своего соперника на ноябрьских выборах. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в избирательном штабе демократа. По его данным, Байден принял такое решение ввиду заражения Трампа и его супруги Меланьи коронавирусом. Видеозаписей с критикой действующего президента не будет на время его лечения. Сам Байден сообщил накануне, что его дважды за день проверили на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат. У его супруги тоже.