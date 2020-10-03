Кандидат в президенты США Джозеф Байден временно воздержится от критики своего соперника на ноябрьских выборах

Кандидат в президенты США Джозеф Байден намерен временно воздержаться от критики своего соперника на ноябрьских выборах. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в избирательном штабе демократа. По его данным, Байден принял такое решение ввиду заражения Трампа и его супруги Меланьи коронавирусом. Видеозаписей с критикой действующего президента не будет на время его лечения. Сам Байден сообщил накануне, что его дважды за день проверили на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат. У его супруги тоже.
2020-10-03T02:17:10+03:00
2020-10-03T02:17:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:17, 03 октября 2020
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