Заразившийся коронавирусом Дональд Трамп отправился в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд

Заразившийся коронавирусом Дональд Трамп покинул Белый дом и отправился в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как видно на кадрах, показанных американскими новостными телеканалами, 74-летний президент США в защитной маске вышел из резиденции, несколько раз помахал рукой журналистам президентского пула, поднял большой палец вверх и направился к вертолету. Одновременно Трамп опубликовал в Twitter видео, в котором подтвердил, что отправляется в госпиталь. Он отметил, что у него все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке. Ранее в пресс-службе президента заявили, что глава государства проведет в госпитале несколько дней из соображений безопасности. Работать он будет оттуда.