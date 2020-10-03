Алексей Венедиктов просит возбудить дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов просит генпрокурора рассмотреть возможность возбуждения дело о доведении до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В обращении на имя главы надзорного ведомства Игоря Краснова говорится, что «поводом для проведения проверки служит предсмертная записка, оставленная журналисткой на личной странице в Facebook, в которой говорится, что она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Главный редактор сайта «Коза Пресс» совершила акт самосожжения у здания нижегородской полиции. Накануне своей гибели она сообщала об обыске в ее квартире. Как рассказал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, обыск был проведен по делу, связанному с этой организацией, к которой журналистка не имела никакого отношения. В областном следственном управлении СКР считают, что самоубийство Славиной не связано с обыском.