Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на странице армянского правительства в Facebook. В ходе телефонного разговора Пашинян поблагодарил Францию «за принципиальную и конструктивную позицию» о недопустимости военных действий в регионе. Собеседники также сочли неприемлемым участие иностранных боевиков в конфликте на границе Армении и Азербайджана. Макрон призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирный процесс в соответствии с соглашением глав государств — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.