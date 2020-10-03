Двое мужчин с детьми от суррогатных матерей уехали из России после того, как СК изъял медицинские карты малышей в клиниках ЭКО. Еще двое планируют уехать в ближайшее время. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на руководителя юридической компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева — главного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. В разговоре с «Русской службой Би-би-си» один из уехавших сообщил, что с ним следователи не связывались, но его «предупредили, что свяжутся». Это, по его словам, произошло «практически синхронно» с выходом новости ТАСС. 30 сентября агентство сообщило со ссылкой на источник, что в рамках этого дела СК планирует обвинить нескольких «одиноких мужчин, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», в покупке детей.