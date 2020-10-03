Суд Томска отправил в СИЗО ученого Александра Луканина по делу о госизмене в пользу Китая. Как сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник, это произошло еще 30 сентября, однако информации об арестованном нет ни в областном следственном изоляторе, ни в Москве. Собеседник агентства предположил, что возможно, ученого уже этапировали в столицу. Его бывшая жена четвертые сутки с момента задержания мужа не может его найти. Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает, защита ученого не знает о его местонахождении и предъявленных обвинениях. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания». До его задержания в квартире его супруги прошел обыск. Подробностей собеседник агентства не уточнил, сославшись на гриф «совсекретно» в материалах уголовного дела.

Согласно данным из открытых источников, 64-летний Луканин ранее работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили в Шэньянский университет в Китае.