Заразившийся COVID-19 президент США Дональд Трамп проведет ближайшие дни в военно-медицинском центре штата Мэриленд

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп проведет ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Это делается в качестве меры предосторожности по рекомендации врачей. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, 74-летний глава государства продолжит работать оттуда. Она заверила, что президент остается в хорошем настроении, у него легкие симптомы, он работает весь день.

Трамп прошлой ночью сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены Мелании, показали положительный результат. Личный врач главы государства Шон Конли в свою очередь заверил, что, несмотря на заражение коронавирусом, президент в состоянии выполнять свои обязанности.