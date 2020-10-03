В Москве зафиксировано максимальное с середины июля число смертей от коронавируса. За сутки скончались 32 человека, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.

Всего в столице после заражения COVID-19 умерли 5314 человек. По этому показателю Москва занимает первое место, за ней идут Санкт-Петербург (свыше 3 тысяч человек) и Московская область (более 1350). С начала эпидемии в Москве зафиксировано почти 300 тысяч заразившихся COVID-19, за прошлые сутки было выявлено свыше 2700 новых случаев. С середины сентября в столицы начался рост заболеваемости коронавирусом, однако власти пока не планируют вводить строгие карантинные меры.