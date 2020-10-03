В Москве сегодня вспомнят жертв расстрела Белого дома

Со дня так называемого «октябрьского путча» прошло ровно двадцать семь лет.

Представители КПРФ, комсомола, «Союза советских офицеров» и других про-коммунистических организаций соберутся в одиннадцать часов собираются возложить цветы на мемориале защитникам Дома Советов. На сайте движения «Левый фронт» сказано, что участники акции также потребуют провести полноценное расследование событий октября 93-его года и установить в Москве памятник погибшим.

Позже, уже к часу дня на этом же месте планируют собраться и представители других левых общественных организаций, уже не аффилированных с КПРФ. Среди них незарегистрированная партия «Российский объединённый трудовой фронт» и движение «Трудовая Россия».

Поскольку в Москве из-за эпидемии коронавируса запрещены массовые мероприятия, сегодняшние возложения цветов с городской администрацией не согласованы. Как сообщает интернет-газета «Завтра», в связи с этим организаторы решили провести эти мероприятия в формате собрания.

В результате событий октября 1993 года погибли как минимум 157 человек. Тот конституционный кризис также привел к полной ликвидации советской системы органов власти в России.