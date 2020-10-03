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00:04, 03 октября 2020

Националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, похоронят сегодня на Кунцевском кладбище

Его родителям отказали в независимой экспертизе тела.

Прощание будут транслировать онлайн, передает Агентство городских новостей «Москва». Однако, по его данным, традиционная церемония на кладбище также состоится, на нее просят приходить в масках и перчатках, это связано с пандемией коронавируса. Ранее сотрудники подмосковного морга не позволили родителям Максима Марцинкевича провести осмотр его тела с участием независимых экспертов перед похоронами. Об этом писала газета «Коммерсант» со ссылкой на отца Сергея Марцинкевича. По его словам на основании видео и фотографий независимый эксперт дала предварительное заключение, из которого следует, что он не мог совершить самоубийство. Адвокат отца Алексей Михальчик заявил, что незадолго до смерти Максима Марцинкевича пытали, заставляя взять на себя вину в убийствах. Националиста нашли мертвым 16 сентября в следственном изоляторе Челябинска. В Следственном комитете утверждали, что незадолго до смерти он признался в причастности к двум двойным убийствам. Ведомство выдвинуло версию, что Марцинкевич покончил с собой.

По факту смерти Максима Марцинкевича проводится проверка.



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