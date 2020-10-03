Ежесуточный прирост умерших от коронавируса в столице впервые с середины лета превысил 30 человек

По данным оперативного штаба, в городе скончались 32 инфицированных пациента. Таким образом, общее число смертей с начала эпидемии превысило 5300.

Обновленную статистику накануне опубликовал и Росстат. Согласно данным ведомства, число умерших с коронавирусом в России превысило 45 тысяч человек. Это расходится с подсчетами оперативного штаба, согласно которым жертв – немногим больше 21 тысячи.