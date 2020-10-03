В Нижнем Новгороде прошло стихийное шествие памяти журналистки Ирины Славиной

Накануне днем она совершила акт самосожжения перед зданием местного МВД. Незадолго до смерти главный редактор интернет-издания KozaPress попросила винить в этом государство. За день до гибели у нее дома силовики провели обыски в рамках дела, касающегося движения «Открытая Россия». Власти не в первый раз оказывали давление на журналистку.

В марте прошлого года главреда интернет-издания «Коза Пресс» штрафовали на 20 тысяч рублей – ее обвинили в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Спустя несколько месяцев – другое дело, уже по статье об участии в нежелательной организации: Славина тогда говорила, что просто опубликовала новости на своей личной странице в соцсетях.

Около года назад журналистка получила и штраф в 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Тогда поводом послужила публикация в Фейсбуке, в которой она комментировала установку мемориальной доски в честь Сталина в городе Шахунья. Главред «Коза Пресс» предлагала переставить буквы в названии населенного пункта так, чтобы корень стал бранным.

Наконец, крупный штраф в 65 тысяч рублей Славиной назначили в июне по обвинению в распространении ложных новостей – все из-за публикации о первом случае коронавируса в городе Кстово в Нижегородской области. В материале утверждалось, что первым заболевшим был один из руководителей Академии самбо, который при наличии вируса не соблюдал карантин.

Профсоюз журналистов потребовал расследовать смерть Славиной по статье о доведении до самоубийства. В СК не видят связи между обыском и ее гибелью.