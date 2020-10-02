Суд в Петербурге отменил приговор активисту по делу о подготовке покушения на Евгения Пригожина

Дело Владимира Иванютенко, получившего три с половиной года колонии, отправлено на новое рассмотрение, — рассказала сайту «МБХ медиа» адвокат Ксения Михайлова.

Иванютенко – петербургский активист, получивший известность из-за появления на акциях протеста в маске Владимира Путина. В 2017 году на него с ножом и электрошокером напали двое неизвестных. Позже он сообщил, что узнал в одном из них сотрудника Евгения Пригожина. В начале прошлого года активиста арестовали по подозрению в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств и подготовке к покушению на бизнесмена.