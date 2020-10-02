Жители Белоруссии жалуются на проблемы с доступом к YouTube

Приложение на смартфоне работает нестабильно, а браузерная версия и вовсе не открывается, — пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на собственного корреспондента в Минске. Это подтверждают данные профильного портала DownDetector, который отслеживает неполадки. Он также сообщает о проблемах с доступом к почтовому сервису Google. Проблемы с интернетом, как правло, случаются в Белоруссии во время массовых акций протеста, однако, сегодня вечером массовых демонстраций в Минске или других крупных городах не проводилось, а оппозиционные телеграм-каналы не призывали людей выйти на улицы.