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23:03, 02 октября 2020

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с доступом к YouTube

Приложение на смартфоне работает нестабильно, а браузерная версия и вовсе не открывается, — пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на собственного корреспондента в Минске. Это подтверждают данные профильного портала DownDetector, который отслеживает неполадки. Он также сообщает о проблемах с доступом к почтовому сервису Google. Проблемы с интернетом, как правло, случаются в Белоруссии во время массовых акций протеста, однако, сегодня вечером массовых демонстраций в Минске или других крупных городах не проводилось, а оппозиционные телеграм-каналы не призывали людей выйти на улицы.



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