Жители Белоруссии жалуются на проблемы с доступом к YouTube

Приложение на смартфоне работает нестабильно, а браузерная версия и вовсе не открывается, — пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на собственного корреспондента в Минске. Это подтверждают данные профильного портала DownDetector, который отслеживает неполадки. Он также сообщает о проблемах с доступом к почтовому сервису Google. Проблемы с интернетом, как правло, случаются в Белоруссии во время массовых акций протеста, однако, сегодня вечером массовых демонстраций в Минске или других крупных городах не проводилось, а оппозиционные телеграм-каналы не призывали людей выйти на улицы.
2020-10-02T23:03:35+03:00
2020-10-02T23:03:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719003-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 02 октября 2020
Загрузка комментариев...