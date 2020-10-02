В Следственном комитете не нашли связи между самосожжением Ирины Славиной и обысками

Сообщения об этом, по мнению ведомства, не имеют под собой оснований, так как главный редактор интернет-издания KozaPress проходила лишь свидетелем по делу, связанному с движением «Открытая Россия». Между тем сама журналистка перед гибелью оставила в фейсбуке сообщение с текстом: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Главный редактор «Эха Москвы» попросил Генпрокурора провести проверку по факту доведения до самоубийства.

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов считает, что нужно тщательно разобраться в причинах, которые побудили журналистку Ирину Славину покончить жизнь самоубийством.

Исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров сказал «Эху Москвы», что силовики перепутали Нижний Новгород с Великим.

Нижегородцы, организовавшие стихийный мемориал на месте гибели Славиной, прошли маршем по городу. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа». Они скандировали: «Государство убивает!».