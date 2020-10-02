Роскосмосу разрешили не возвращать в бюджет часть доходов

Об этом пишет газета РБК со ссылкой на проект закона о федеральном бюджете. Речь идет о почти пяти миллиардах рублей, которые госкорпорация должна заработать, отправляя космонавтов на Международную космическую станцию. Эти деньги должны пойти на развитие пилотируемой космонавтики. По подсчетам сообщества «Открытый космос», в прошлом году госкорпорация заработала на таких пусках иностранцев порядка 40 миллиардов рублей, однако, в следующем году доходы должны быть меньше. Это связано с тем, что США после 9-летнего перерыва успешно возобновили собственную программу пилотируемой космонавтики.