Экс-глава Миасса, находившийся в СИЗО, умер в больнице

О смерти Виктора Ардабьевского, обвиняемого в бандитизме, сообщает пресс-служба столичного ФСИН. Предварительно причиной смерти называют хронические заболевания. При этом источник в окружении бывшего чиновника рассказал сайту Znak.com, что Ардабьевский ничем не болел. Бывшего главу города задержали еще в 2013 году. Все это время следователи пытались доказать его вину в суде, но процесс затянулся.