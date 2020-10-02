Экс-глава Миасса, находившийся в СИЗО, умер в больнице

О смерти Виктора Ардабьевского, обвиняемого в бандитизме, сообщает пресс-служба столичного ФСИН. Предварительно причиной смерти называют хронические заболевания. При этом источник в окружении бывшего чиновника рассказал сайту Znak.com, что Ардабьевский ничем не болел. Бывшего главу города задержали еще в 2013 году. Все это время следователи пытались доказать его вину в суде, но процесс затянулся.
2020-10-02T22:34:39+03:00
2020-10-02T22:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 02 октября 2020
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