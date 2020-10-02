В Москве суд не стал арестовывать замначальника СИЗО по делу о хищении продуктов

Сергея Мацкевича, задержанного накануне, отпустили под подписку о невыезде, — сообщает агентство ТАСС. По делу, о возбуждении которого стало известно на этой неделе, проходит еще двое сотрудников следственного изолятора №5 «Водник». Их подозревают в том, что они своровали продукты для арестантов на сумму 15 тысяч рублей. Мацкевичу предъявлено обвинение по статье «крупная растрата».
2020-10-02T22:32:36+03:00
2020-10-02T22:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 02 октября 2020
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