Мировым фондовым рынкам предрекли нестабильность из-за заражения коронавирусом президента США

Так, газета Financial Times отмечает, что после того, как Дональд Трамп объявил о болезни, американский индекс S&P 500 упал почти на полпроцента, NASDAQ – на полтора. Снижение также показали цены на нефть. Негативно на новость отреагировали и биржевые индексы Австралии и Японии, — добавляет телеканал CNBC.