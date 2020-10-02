Мировым фондовым рынкам предрекли нестабильность из-за заражения коронавирусом президента США

Так, газета Financial Times отмечает, что после того, как Дональд Трамп объявил о болезни, американский индекс S&P 500 упал почти на полпроцента, NASDAQ – на полтора. Снижение также показали цены на нефть. Негативно на новость отреагировали и биржевые индексы Австралии и Японии, — добавляет телеканал CNBC.
2020-10-02T22:32:08+03:00
2020-10-02T22:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 02 октября 2020
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