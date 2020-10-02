Росстат: Общее количество умерших россиян, которые болели коронавирусом, к концу августа превысило 45 тысяч человек

Общее количество умерших россиян, которые болели коронавирусом, к концу августа превысило 45 тысяч человек, сообщает Росстат. При этом статистика смертности, представленная ведомством, значительно отличается от данных оперативного штаба.

Свою статистику Росстат делит на несколько категорий: к примеру, он отдельно учитывает тех, у кого коронавирус стал причиной смерти, оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений других болезней или же не имел его вовсе. В августе, отмечает ведомство, умерло 7,5 тысяч человек, зараженных коронавирусом, из них скончавшихся непосредственно от COVID-19 – почти половина. А в целом с марта по август вирус стал основной причиной смерти более чем для 26 тысяч человек. В то же время оперативный штаб по состоянию на конец августа сообщал только о 17 тысячах россиян, умерших от коронавируса. Это в 1,5 раза ниже цифр Росстата. Такие расхождения власти ранее объясняли тем, что со временем данные уточняются.

Между тем отчет Росстата не учитывает данные за сентябрь. За этот месяц прирост заболевших коронавирусом увеличился в двое. За последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили почти 9,5 тысяч новых случаев. Впрочем, на этом фоне представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью журналу «Форбс» предостерегла от повторного введения длительных жестких ограничений в стране.

В Кремле чуть ранее сообщили, что новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 пока не планируются.