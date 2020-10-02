Минобороны Армении сообщило об отражении всех атак противника в Нагорном Карабахе

По словам официального представителя ведомства Арцруна Ованнисяна, тяжелые бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения. Между тем, сегодня стало известно о двух обстрелах столицы непризнанной республики. Несколько ракет упало на Степанакерт днем и еще несколько – вечером. Есть пострадавшие.

Преимущественность осколочных ранений у пострадавших в Арцахе свидетельствует о неадекватном применении военной силы со стороны Азербайждана. Об этом заявил экс-министр здравоохранения Армении, ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян. Мурадян считает, что мировое врачебное сообщество обязательно должно откликнуться на то, что оружие массового поражения применяется не только против военных, но и против мирного населения.