Профсоюз журналистов потребовал провести расследование смерти Ирины Славиной

В заявлении, опубликованном в фейсбуке, говорится, что ее интернет-издание KozaPress на протяжении многих лет подвергалось систематическому давлению и преследованию со стороны властей. Перед самосожжением Славина обвинила в произошедшем государство. Незадолго до этого в ее квартире прошел обыск. «Он был проведен в унизительной форме», — написали представители организации, выразив уверенность, что в произошедшем есть явные признаки доведения до самоубийства.

В региональном Следственном комитете отрицают связь гибели журналистки с обысками.

Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что это был акт отчаяния и гражданского мужества. Николай Сванидзе сказал, что к подобным действиями призывать нельзя.

Между тем на месте гибели журналистки в центре города возник стихийный мемориал. Кроме того, москвичи начали приносить цветы к постпредству Нижегородской области в Малом Палашевском переулке.