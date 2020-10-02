Гринпис потребовал расследовать загрязнение океана у берегов Камчатки

Экоактивисты называют ситуацию в районе Халактырского пляжа экологической катастрофой. Судя по опубликованным в сети видео, по всему побережью находят мертвых рыб и других морских обитателей. Кроме того, на недомогания жалуются и люди, побывавшие в оде – пляж является популярным местом у любителей серфинга и дайверов. Министр природных ресурсов и экологии региона назвал предварительной причиной загрязнения сброс нефтепродуктов с проходящих мимо судов.