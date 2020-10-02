Гринпис потребовал расследовать загрязнение океана у берегов Камчатки

Экоактивисты называют ситуацию в районе Халактырского пляжа экологической катастрофой. Судя по опубликованным в сети видео, по всему побережью находят мертвых рыб и других морских обитателей. Кроме того, на недомогания жалуются и люди, побывавшие в оде – пляж является популярным местом у любителей серфинга и дайверов. Министр природных ресурсов и экологии региона назвал предварительной причиной загрязнения сброс нефтепродуктов с проходящих мимо судов.
2020-10-02T21:33:15+03:00
2020-10-02T21:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 02 октября 2020
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