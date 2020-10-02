Тест на коронавирус кандидата в президенты США Джозефа Байдена показал отрицательный результат

Об этом сообщает телеканал ABC. Несмотря на отсутствие инфекции, штаб кандидата от Демократической партии может пересмотреть график его предвыборных поездок.

Накануне президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что коронавирус обнаружили у него и его супруги. Лечащий врач главы Белого дома подчеркнул, что оба они чувствуют себя хорошо и выразил уверенность, что американский лидер сможет продолжать выполнять свои обязанности.