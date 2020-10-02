Ростуризм анонсировал возобновление продажи туров с кэшбеком с середины октября

Как рассказала глава ведомства Зарина Догузова, в программе теперь могут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная стоимость путевки теперь не ограничена. Максимальный кэшбек установлен на уровне 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Чтобы получить часть денег, потраченных на поездку, нужно оплатить услуги картой «МИР». Средства вернутся автоматически в течение пяти дней.