Ростуризм анонсировал возобновление продажи туров с кэшбеком с середины октября

Как рассказала глава ведомства Зарина Догузова, в программе теперь могут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная стоимость путевки теперь не ограничена. Максимальный кэшбек установлен на уровне 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Чтобы получить часть денег, потраченных на поездку, нужно оплатить услуги картой «МИР». Средства вернутся автоматически в течение пяти дней.
2020-10-02T21:06:39+03:00
2020-10-02T21:06:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 02 октября 2020
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