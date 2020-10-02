Столица Нагорного Карабаха вновь подверглась обстрелу

Омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян написал в фейсбуке, что Азербайджан три раза ударил по Степанакерту тяжелыми ракетами. По предварительным данным, разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Сегодня в городе уже разрывались снаряды. Сильный взрыв был слышен во всем городе. Чуть позже выяснилось, что ракета попала рядом с Мчс Нагорного Карабаха, недалеко от центра города. Глубокая воронка, повсюду осколки, повреждённые машины и выбитые стекла. Полностью была разрушена проходная, серьёзно пострадало и само здание, в котором не осталось почти ни одного целого стекла. Сначала появилась информация о том, что ракета была выпущена с азербайджанского ударного беспилотника, что уже случалось в первые дни нового конфликта. Однако в гуманитарном центре по разминированию Эху Москвы сообщили, что это снаряд калибра 300мм, выпущенный системой залпового огня Смерч или Фаворит, дальность которых позволяет азербайджанской артиллерии наносить удары и по Степанакерту.

Сейчас журналисты, живущие в отеле в Степанакерте, были вынуждены перебраться в подвал.