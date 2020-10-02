США ввели санкции против высокопоставленных белорусских силовиков и сотрудников ЦИК

В списке, опубликованном на сайте министерства финансов, значится глава МВД и командующий внутренними войсками, а также командир минского ОМОНа. Кроме того, под ограничения попали секретарь и заместитель главы Центризбиркома, однако, руководителя ведомства Лидии Ермошиной в списке не оказалось.

О санкциях в отношении сорока официальных лиц Белоруссии ранее договорились лидеры стран Евросоюза. Речь идет о чиновниках, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Минск ввел ответные ограничения.