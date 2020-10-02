Следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу нижегородской журналистке Ирине Славиной

Сегодня главный редактор интернет-издания KozaPress подожгла себя у здания местного главка МВД. Переел этим она оставила в фейсбуке сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне у нее дома прошли обыски. Силовики пытались найти свидетельства ее причастности к движению «Открытая Россия».

В связи с гибелью Славиной должно быть возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, — считает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Об этом он сегодня вечером написал в Твиттере. Также Алексей Венедиктов добавил, что он будет обращаться по этому вопросу к генеральному прокурору России.