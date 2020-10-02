Венедиктов: В связи с гибелью Славиной должно быть возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства

В связи с гибелью Ирины Славиной, должно быть возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, — считает главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов. Об этом он сегодня вечером написал в Твиттере. Также Алексей Венедиктов добавил, что он будет обращаться по этому вопросу к генеральному прокурору России.
2020-10-02T20:13:20+03:00
2020-10-02T20:33:28+03:00
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Эксклюзив Эха 20:13, 02 октября 2020
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