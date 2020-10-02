Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис, составленный журналом Форбс, возглавила София Вергара

Ее годовой доход издание оценило в 43 миллиона долларов. На второй строчке – Анджелина Джоли, которая, по подсчетам журналистов, за год заработала больше 35 миллионов. Бронза у Галь Гадот – чуть больше 30 миллионов долларов. Как отмечается, из десяти участниц рейтинга, 8 основную часть дохода получили от телевидения и сервисов потокового вещания. Общий доход актрис оказался почти вдвое меньшим, чем заработок десяти самых высокооплачиваемых актеров.
2020-10-02T20:04:08+03:00
2020-10-02T20:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 02 октября 2020
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