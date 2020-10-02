Следственный комитет не связывает смерть журналистки Ирины Славиной с проведением у нее обысков

В сообщении регионального СК говорится, что главный редактор интернет-издания KozaPress была лишь свидетелем, а не подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу. Накануне Славина рассказала о том, как рано утром в ее квартиру с бензорезом пришли силовики из разных ведомств. Они искали брошюры и листовки, связанные с движением «Открытая Россия», а после забрали все телефоны, флешки и ноутбуки. Сегодня, незадолго до гибели, Славина оставила в фейсбуке сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Она подожгла себя у нижегородского главка МВД. Как пишет интернет-издание Инсайдер, губернатор Глеб Никитин, услышав вопрос о том, будет ли взята под его личный контроль ситуация с преследованием журналистки, бросил трубку.

Нижегородский политик Алексей Садомовский сказал «Эху Москвы», что Ирина Славина, как могла боролась с беззаконием в стране. Рядом с место гибели Ирины Славиной в центре Нижнего Новгорода образовался стихийный мемориал, сообщил Алексей Садомовский,