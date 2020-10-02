Исполнительный директор «Открытки»: По факту гибели Славиной должно быть возбуждено дело о доведении до самоубийства

Исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров считает, что по факту гибели главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной должно быть возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как стало известно, Славина подожгла себя около МДВ в Нижнем Новгороде. Она скончалась на месте. Незадолго до этого журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook со словами «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне журналист сообщила о проведенном в ее квартире обыске. Она уточнила, что силовики искали материалы, связанные с движением «Открытая Россия». При этом Славина отметила, что сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Журналистка добавила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.

А.Пивоваров подчеркнул, что никакого отношения к «Открытой России» Славина не имела. «Более того мы никаких мероприятий в Нижнем Новгороде осенью не проводили. То есть дело целиком сфабриковано, и никакого основания для этих обысков не было. Таким образом из-за политических репрессий страдают совершенно независимые, никак не связанные с политическим процессом люди. Вина за это лежит на силовиках», — заявил он.

С точки зрения А.Пивоваров, в связи со случившимся надо требовать возбуждения дела по ст. 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». «Также необходимо привлечь к ответственности всех, кто причастен к незаконному возбуждению уголовного дела», — заключил он.

В тот же день, когда проходили обыски у Славиной, нижегородское отделение «Яблока» сообщило об обысках у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. По данным партии, «обыски проходили в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города».