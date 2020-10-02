На 74 году жизни умер певец и композитор Александр Кальянов

Об этом в своем инстаграме написала Алла Пугачева. Кальянов начинал музыкальную карьеру как звукорежиссер, а позже организовал одну из первых частных студий звукозаписи, на которой записывались многие отечественные и зарубежные исполнители. В 1988 году Кальянов дебютировал на «Рождественских встречах» с Аллой Пугачевой с песней «Старое кафе», сразу ставшей хитом.