На 74 году жизни умер певец и композитор Александр Кальянов

Об этом в своем инстаграме написала Алла Пугачева. Кальянов начинал музыкальную карьеру как звукорежиссер, а позже организовал одну из первых частных студий звукозаписи, на которой записывались многие отечественные и зарубежные исполнители. В 1988 году Кальянов дебютировал на «Рождественских встречах» с Аллой Пугачевой с песней «Старое кафе», сразу ставшей хитом.
2020-10-02T19:32:41+03:00
2020-10-02T19:34:24+03:00
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19:32, 02 октября 2020