В Турции перенесены слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Заседание намечено на 30 октября, — передает агентство ТАСС. Дипломата застрелили в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Полицейский, напавший на Карлова, был убит. Всего по этому делу проходят 25 подозреваемых. Прокуратура предъявила обвинение в нарушении конституционного порядка, терроризме и охарактеризовала произошедшее как провокацию, направленную на подрыв отношений Анкары и Москвы.
2020-10-02T19:32:09+03:00
2020-10-02T19:32:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2718931-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 02 октября 2020
Загрузка комментариев...