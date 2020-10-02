В Турции перенесены слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Заседание намечено на 30 октября, — передает агентство ТАСС. Дипломата застрелили в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Полицейский, напавший на Карлова, был убит. Всего по этому делу проходят 25 подозреваемых. Прокуратура предъявила обвинение в нарушении конституционного порядка, терроризме и охарактеризовала произошедшее как провокацию, направленную на подрыв отношений Анкары и Москвы.