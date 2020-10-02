Секретарь СЖР Федотов считает, что нужно разобраться в вопросе законности проведения обысков у журналистки Славиной

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов считает, что нужно разобраться в вопросе законности проведения обысков у главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, которая совершила самосожжение у МВД в Нижнем Новгороде. Об этом М.Федотов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров заявил, что следователи перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород в постановлении о возбуждении уголовного дела, в рамках которого у Славиной прошел обыск. По его словам, журналистка вообще не имела отношения к «Открытой России».

М.Федотов отметил, что крайне шокирован известием о гибели Славиной. «Устраивать обыски просто по недоразумению, в результате чего человек кончает жизнь самоубийством — это просто за гранью добра и зла. В этом вопросе нужно разбираться. И тот, кто устроил подобную путаницу и фактически из-за этого лишил человека жизни, должен понести ответственность. Это безобразие», — подчеркнул он.