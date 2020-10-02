Следователи перепутали Нижний и Великий Новгород в постановлении о возбуждении дела, по которому был обыск у Славиной

МОСКВА. 2 октября. Следователи перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород в постановлении о возбуждении уголовного дела, в рамках которого прошел обыск у главного редактора «Коза Пресс» Ирины Славиной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров.

«У нас в сентябре вообще не было никаких мероприятий в Нижнем Новгороде, проведение которых вменяют правоохранительные органы. Они говорят: «Вот, были тренинги», но мы проводили их в Великом Новгороде. То есть они перепутали Нижний Новгород с Великим и возбудили это уголовное дело (о деятельности нежелательной организации – «ЭМ»). Таким образом там все сфальсифицировано», — заявил он.

А.Пивоваров также подчеркнул, что «Открытка» является «легальной российской организацией, и это признано решениями московских судов».

Он добавил, что потрясен новостью о самосожжении И.Славиной около МДВ в Нижнем Новгороде и подчеркнул, что «никакого отношения к «Открытой России» она не имела».